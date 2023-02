Haut Forez : le domaine skiable du col de la Loge fermé pour manque de neige

Après environ un mois d’activité, la station du col de la Loge a pris la décision de fermer ses pistes de ski de fond ce samedi en raison du manque de neige.



Dans un communiqué de presse, Loire Forez Agglomération et l’office de tourisme ont précisé cette décision. “Les conditions de sécurité ne seront plus réunies pour ouvrir les pistes de ski de fond et celles-ci seront fermées. La douceur ambiante et le soleil ont fait fondre la neige.”