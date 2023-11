Haut Rhône : la cellule de veille inondation est activée

Le Syndicat de Défense Contre les Eaux du Haut Rhône maintient la cellule de veille inondation ce mercredi. En effet, le Rhône reste en vigilance crue. Pour rappel, la cellule regroupe les Maires et des élus des communes concernées (Les Avenières Veyrins-Thuellin, Le Bouchage, Brangues et Groslée-Saint-Benoit).



La fonte des neiges et les fortes pluies des dernières heures génèrent des débits à la hausse. Un point haut est attendu pour le milieu de journée.



Les prévisions de Vigicrues n’excluent pas une inondation de plaine jusqu’à la fin de l’épisode de crue. Prochain point de situation au plus tard ce mercredi à 17h00, ou avant si la situation se dégrade.