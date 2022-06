Haute-Loire : de nouvelles mesures de restrictions d’usage de l’eau face à la sécheresse

Ce mardi 21 juin, le préfet de Haute-Loire a décidé de prendre de nouvelles mesures sur l’ensemble du département face à la sécheresse qui continue de s’aggraver sur le territoire.



« L’observation des indicateurs de sécheresse (bilan climatique, prévisions météorologiques, valeurs des débits des cours d’eau inférieures au seuil d’ALERTE, indice d’humidité des sols en déficit, observation des assecs sur les cours d’eau, niveau des nappes souterraines très bas, baisses significatives de nombreuses ressources en eau potable) confirme la tendance à l’aggravation de la situation sur l’ensemble du département », indique la préfecture dans un communiqué.



La Préfecture a décidé de prendre plusieurs mesures de restrictions d’usage de l’eau.

Sont interdits :



– L’arrosage des jardins d’agrément ;

– L’arrosage des pelouses ;

– L’arrosage des espaces verts qu’ils soient publics ou privés ;

– L’arrosage des golfs sauf les greens ;

– L’usage de l’eau potable pour le fonctionnement des fontaines publiques ;

– Le lavage des véhicules hors installations professionnelles à haute pression ou à recyclage d’eau, à l’exception des véhicules soumis à une obligation réglementaire (véhicule sanitaire, alimentaire…) ou technique (bétonnière…) ;

– Le nettoyage des extérieurs des bâtiments (murs, toitures, sols…) ;

– Le remplissage en eau et le renouvellement de l’eau des piscines des particuliers sauf pour le premier remplissage après la construction ;

– L’arrosage des trottoirs et voies publiques ou privées sauf impératif sanitaire ;

– L’alimentation des plans d’eau hors plans d’eau autorisés en tant que piscicultures de production.



De plus, l’arrosage des greens de golf y compris les départs, l’arrosage des terrains de sport de toute nature et l’arrosage des potagers sont interdits de 8h à 20h.



Les prélèvements pour l’irrigation, y compris ceux effectués à partir des canaux et dérivations et l’irrigation des prairies sont eux interdits de 10h à 18h.