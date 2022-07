Haute-Loire : un automobiliste s’introduit sur l’étape du Tour de France

Ce samedi 16 juillet, un automobiliste a réussi à s’introduire sur le parcours de la 14ème étape de Tour de France, entre Saint-Etienne et Mende, 20 minutes avant le passage des cyclistes.



Selon Le Progrès, cet homme âgé d’une cinquantaine d’années a été rapidement interpellé. Connu des services de police, il a été contrôlé avec plus d’un gramme d’alcool par litre de sang. Il a également été testé positif au cannabis.



D’après le quotidien régional, l’individu a ensuite été placé en garde à vue pour ces délits mais également pour le non-respect de l’arrêté préfectoral qui interdisait la circulation routière sur cet axe depuis 11h30.



Il a été remis en liberté le lendemain matin et s’est vu retiré son permis de conduire. Il sera reconvoqué en fin de semaine au commissariat du Puy.