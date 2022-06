Haute-Loire : un homme vole une ambulance… avec une patiente à l’intérieur

Ce mardi 7 juin, un homme âgé de 63 ans a été interpellé à Yssingeaux après avoir dérobé une ambulance avec une patiente présente à l’intérieur.



C’est aux alentours de 12h40 que l’individu a réussi à s’introduire dans cette ambulance privée de l’hôpital Émile-Roux du Puy-en-Velay. Il a réussi à mettre le contact, puis s’est enfui au volant du véhicule de secours.



Un important dispositif de police et de gendarmerie a été déployé et l’individu a finalement été interpellé 25 minutes plus tard.



D’après Le Progrès, l’homme souffrirait de troubles psychologiques. Il a été placé en garde à vue.



Prise au piège, la patiente est saine et sauve. Elle a été prise en charge par les pompiers, avant d’être ramenée à l’hôpital Émile-Roux.