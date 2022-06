Haute-Loire : un motard gravement blessé après un accident

Ce lundi 6 juin, aux alentours de 14h30, un grave accident de la route s’est produit sur la route menant à Montfaucon-en-Velay, en Haute-Loire.



Selon les informations du Progrès, un motard a mal négocié un virage et le cale-pied de sa moto a touché le sol, provoquant ainsi sa chute. Le motard a été éjecté de son deux-roues et s’est retrouvé dans le fossé côté opposé.



L’homme âgé de 52 and a perdu connaissance à plusieurs reprises au moment de sa prise en charge par les pompiers et le Samu. Il a été héliporté en état d’urgence absolue à l’hôpital Nord de Saint-Étienne.