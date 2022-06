Haute-Loire : une femme portée disparue

Depuis ce dimanche 12 juin, une femme âgée de 56 ans, partie marcher seule et sans son téléphone, est activement recherchée à Saint-André-de-Chalencon, en Haute-Loire.



Des opérations de recherche ont rapidement été menées mais elles sont rendues difficiles par le terrain. Selon Le Progrès, un important dispositif de gendarmerie, de pompiers et de maîtres-chiens a été déployé. De plus, un droniste de la gendarmerie a été également envoyé sur le site.



Les recherches se poursuivent.

Tagged as disparition Recherches Haute-Loire