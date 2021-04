HCL : mouvement de grève national des services de réanimation

Les services de réanimation des Hospices Civils de Lyon lancent un mouvement de grève national le mardi 11 mai. Depuis plus d’an an, tous les services de réanimation sont encore plus en grande souffrance par manque de lits et de personnels.



La pandémie a démontré qu’il n’y a plus aucun doute sur l’utilité d’avoir un service public de santé performant et des hôpitaux publics qui répondent aux besoins en soins de la population. Cependant, ces services subissent un turn-over. En effet, une année de formation est nécessaire pour le personnel soignant en réanimation. Dès lors, le manque de formation dégrade la qualité des soins et crée une perte de compétences, ce qui est dangereux pour les patients.

Les personnels soignants de réanimation revendiquent :