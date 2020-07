Heyrieux : une vache tombe dans une piscine, les pompiers la sauvent

Une petite pause fraîcheur s’imposait après les fortes chaleurs de ce vendredi après-midi orageux.

Hier, une vache iséroise est tombée dans une piscine d’une maison individuelle à Heyrieux. Heureusement, plus de peur que de mal. L’animal n’a pas été blessé et a été sorti de l’eau sain et sauf.

Selon le Dauphiné Libéré, neuf sapeurs-pompiers sont intervenus. La municipalité avait également mis un engin des services techniques à leur disposition pour pouvoir ramener au sec la vache vagabonde.