Hommage et coronavirus : une rentrée scolaire particulière

Les écoliers, collégiens et lycéens reprennent le chemin de l’école ce lundi matin.

Le port du masque est désormais obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans. Tout sera mis en œuvre pour réduire au maximum le brassage des élèves avec des arrivées et départs étalés dans le temps, des déplacements limités au maximum au sein des établissements et des récréations par groupes. Dans le second degré, dans la mesure du possible, une seule salle sera attribuée à chaque classe. La cantine est maintenue.

Minute de silence à 11 h



La rentrée qui sera également marquée par un hommage à Samuel Paty, le professeur assassiné, à Conflans-Sainte-Honorine.



L’hommage aura lieu à 11 heures et les élèves entreront en classe à l’heure habituelle. Des extraits de la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs et institutrices seront lus aux élèves et ils seront invités ensuite à observer une minute de silence.