Hôpital Nord-Ouest : au moins 15 jours pour revenir à un fonctionnement normal

Le gouvernement renforce sa stratégie de cybersécurité des établissements sanitaires et médico-sociaux pour un montant d’au moins 350 millions d’euros. Ceci dans le cadre de la stratégie présentée le 18 février dernier par Emmanuel Macron.

Olivier Véran et Cédric O se sont rendus ce lundi à Villefranche-sur-Saône pour détailler la mise en place de ces annonces. Si aujourd’hui la situation est maitrisée à Villefranche et Dax,” il faudra 15 jours minimum pour revenir à un fonctionnement normal “, assure Cédric O.

En tout, 2 milliards d’euros d’investissements seront mis sur la table pour accélérer la numérisation des établissements de santé et médico-sociaux. Ils permettront de moderniser les systèmes d’informations et de renforcer leur convergence et leur sécurité. Dans ce cadre, 350 millions d’euros seront spécifiquement dédiés au renforcement de la cybersécurité de ces structures.

D’ici mai 2021, 135 groupements hospitaliers français auront intégré la liste des « opérateurs de service essentiels ». L’ANSSI sera chargée de contrôler le bon respect de ces règles. Les Agences Régionales de Santé assisteront les établissements pour se conformer à ces nouvelles règles.