Huit personnes intoxiquées au monoxyde de carbone aux Roches-de-Condrieu

Huit personnes ont été victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone ce samedi soir aux Roches de Condrieu. Un chauffage d’appoint défectueux serait à l’origine de l’incident.



L’alerte a été donnée aux alentours de 23h30, rue Frédéric Mistral, dans la commune nord-iséroise. Selon Le Dauphiné Libéré, les pompiers sont rapidement intervenus sur les lieux. Ils ont immédiatement transporté les victimes à l’hôpital. Parmi elles, quatre enfants sont légèrement blessés.



En général, les symptômes de ce type d’intoxication sont des maux de tête et des vertiges. Chez certaines personnes, on remarque également des vomissements et une fatigue importante.