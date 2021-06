Ikea condamné à un million d’euros d’amende pour avoir espionné ses salariés

La filiale française d’Ikea et d’anciens dirigeants comparaissaient en mars devant le tribunal pour avoir espionné des salariés et des clients. La délibération des juges est tombée ce mardi, l’entreprise a été condamnée à un million d’euros d’amende.



Révélée par la presse en 2012, cette affaire traite de la mise en place d’un système de surveillance illégale des salariés et de certains clients d’Ikea entre 2008 et 2012.

La filiale était accusée de plusieurs infractions, comme celles liées aux « violations du secret professionnel » et à la « collecte de données à caractère personnel, par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite ». À la barre, les accusés et leurs avocats ont reconnu certains faits, sans pour autant reconnaître les infractions explicitement.

Jean-Louis Baillot, PDG de 1996 à 2002, a de son côté été condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d’amende. Tout au long du procès, il avait nié en bloc avoir ordonné la surveillance des salariés.