Ikea lance sa première collection de vêtements

Le roi du meuble en kit se lance dans la mode ! Ikea vient de présenter il y a quelques jours sa toute première collection de vêtements.

Baptisée “Efterträda”, celle-ci comporte un tee-shirt, ainsi qu’un sweat et divers accessoires, comme une gourde ou un parapluie. Elle sera uniquement disponible dans le magasin Ikea d’Harajaku au Japon, du 31 juillet au 6 août. Les articles se veulent sobres et minimalistes, et reprennent les codes de la marque.

Surfer sur la vague

Ce lancement intervient quelques semaines seulement après la collection lancée par Lidl, comprenant des chaussures, un tee-shirt, des chaussettes ainsi que des claquettes. Le leader du hard-discount en France avait alors fait des émules, tant ce fut un succès. Ikea souhaite donc surfer sur cette mode du textile et des produits dérivés à l’effigie de grandes marques.