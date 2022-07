Il découvre un morceau de carrelage à la place d’un téléphone après un achat à la FNAC

Mardi dernier, un client de la FNAC a eu la mauvaise surprise de trouver un morceau de carrelage à la place de son téléphone qu’il avait acheté en magasin au centre commercial Parly 2 (Yvelines) au prix de 859 euros. Il avait prévu de faire un cadeau à sa femme. Une enquête a été ouverte par la FNAC et le centre commercial. Une plainte a également été déposée par la FNAC.



“J’achète un iPhone et il y a un caillou dedans…” a confié le client arnaqué au Parisien. Un peu plus tôt dans la journée, un retour d’iPhone 13 avait justement eu lieu selon les informations du Parisien. “L’acheteur avait payé cash, avant de venir réclamer un remboursement sous prétexte que la personne pour laquelle il avait acheté le téléphone n’en voulait plus.” Une arnaque qui serait de plus en plus récurrente du fait d’un manque de “contrôles sur les retours”.