Il est possible de commander des plats cuisinés dans Top Chef

Avis aux gourmets. Pour la quatrième année consécutive, vous allez pourvoir tester les plats cuisinés dans Top Chef en commandant via Uber Eats.



Le but ? Goûter aux assiettes qui ont remporté la première épreuve de la semaine, jugée par Fanny Rey, Arnaud Lallement, Franck Putelat et Christopher Coutanceau.



Vous pouvez commander un menu entrée-plat-dessert à partir de ce jeudi et jusqu’à mardi. La commande est possible à Paris, Lille, Nantes, Bordeaux et Lyon. Aux fourneaux, d’anciens candidats du programme prépareront ces menus : Lilian Douchet à Bordeaux, Steven Ramon à Lille, Miguel Garcia à Lyon, Lucie Berthier Gembara à Nantes et Yoni Saada à Paris.