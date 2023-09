Il manque un professeur dans près de la moitié des établissements

Il manque “au moins un enseignant dans 48% des collèges et lycées de métropole”. C’est le constat est dressé par le syndicat enseignant du SNES-FSU.



Le syndicat a sondé plus de 500 établissements une semaine après la rentrée scolaire.



Parmi les matières où l’on retrouve le plus de manque d’enseignants : les mathématiques, les sciences de l’ingénieur ou encore l’anglais.



Il y a une dizaine de jours, le ministre de l’Education nationale, Gabriel Attal, avait promis “un enseignant devant chaque élève” pour cette rentrée 2023