Il ne devrait pas y avoir de nouveau confinement d’ici la fin de l’année scolaire

Alors que l’école à la maison a repris ce mardi, Emmanuel Macron s’est invité dans l’après-midi dans un cours virtuel.



Face à une classe de collégiens, le président de la République a indiqué qu’un nouveau confinement n’était pas à l’ordre du jour dans l’immédiat. Emmanuel Macron qui a par ailleurs affirmé que les cours en présentiel pour les maternelles et les primaires reprendraient le 26 avril, et pour les collèges et les lycées la semaine d’après.



Le chef de l’Etat qui a également donné des perspectives d’avenir. “Il y aura des assouplissements pour cet été et oui, les commerces vont rouvrir là, à partir de mi-mai”, a promis le président, selon Le Parisien.

En revanche, il faudra porter le masque “jusqu’à cet été, il faudra le porter au maximum” avant de pouvoir espérer “des conditions un peu allégées à la rentrée” de septembre.