Changement de programme du côté des TCL.

Il n’y a finalement pas de grève et de perturbations ce mercredi matin. Selon les TCL, “les collaborateurs du métro ont retiré leurs intentions de grève”. Ainsi, toutes les lignes de métro circuleront normalement.



Du coté des trams, les lignes T1, T2, T4, T5 et T6 effectueront leurs derniers départs entre 20h30 et 21h30.