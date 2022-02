Un individu qui conduisait son véhicule durant la nuit de vendredi à samedi a percuté le portail d’entrée de la caserne de gendarmerie Lucien-Donadieu dans le 10e arrondissement de Marseille. L’automobiliste était à priori sous l’emprise d’alcool et a ainsi été placé en garde à vue, mais du côté de la police et non pas dans la gendarmerie à proximité. Aucun blessé n’est à déplorer.