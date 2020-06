Il remporte le plus gros jackpot jamais gagné en France sur internet

La Française des Jeux a annoncé ce jeudi un nouveau record de gains en ligne, avec une somme empochée de 72,9 millions d’euros lors du tirage du 15 mai.

Il s’agit d’un homme qui travaille, ou plutôt travaillait, dans un cabinet de comptabilité, et qui a pris l’habitude de valider des grilles sur internet depuis maintenant plus de dix ans. Cet habitant du sud de la France devient le 9ème millionnaire d’EuroMillions cette année, et bat ainsi le précédent record établi à 28,2 millions d’euros.