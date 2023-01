Il survit 24 jours en mer grâce à du ketchup

Elvis François, homme de 47 ans, a bien cru qu’il allait passer la fin de sa vie seule sur un bateau au large de la mer des Caraïbes. Mais il a survécu grâce à du ketchup.

“Je n’avais rien à manger, juste une bouteille de ketchup, de la poudre d’ail et des Maggi (cubes de bouillon). J’ai tout mélangé avec de l’eau pour survivre pendant environ 24 jours”, explique le survivant dans une vidéo.

Sauvé dans les eaux colombiennes, l’homme de 47 ans était parti en voilier et a été emporté par les vagues du fait des mauvaises conditions météorologiques à ce moment-là. “Sans aucune connaissance de la navigation, il était perdu et désorienté en mer, ses efforts pour manœuvrer le navire et les équipements à bord n’ont servi à rien”, déclare la marine dans un communiqué.

Il avait en sa possession un miroir et à plusieurs reprises, il a essayé d’alerter des avions, bateaux avec la réflexion des rayons du soleil mais en vain. Il avait même écrit “HELP” sur sa coque de bateau. “Le 15 janvier, j’ai vu passer un avion. J’avais un miroir et j’ai commencé à envoyer des signaux. Quand je l’ai vu passer deux fois, j’ai compris qu’ils m’avaient vu”, décrit Elvis.

Elvis François est rentré sain et sauf et peut remercier l’inventeur du ketchup.