Il y a 1 an, Notre-Dame de Paris était prisonnière des flammes

Il y a un an, Notre-Dame de Paris était en feu plongeant la France entière dans l’impuissance et le deuil. Notre-Dame de Paris est un des bâtiments les plus emblématiques de Paris, elle est intimement liée à travers les années à l’Histoire de France.



« Si belle qu’elle se soit conservée en vieillissant, il est difficile de ne pas soupirer, de ne pas s’indigner devant des dégradations » écrivait Victor Hugo dans son livre « Notre-Dame de Paris », en 1831 donnant déjà lieu à l’époque à des rénovations.



Connue dans le monde à travers son histoire ou ce chef d’œuvre de la littérature française, Notre-Dame touche les croyants comme les non-croyants. L’incendie qui s’est abattu sur ce lieu saint a donné lieu à un élan de générosité à travers le monde.



La nuit du 15 au 16 avril 2019



Lundi 15 avril, 18h45, le feu se déclenche et dévore la toiture de Notre-Dame, une partie de la voûte et la flèche de Viollet-le-Duc. Le président de la République, Emmanuel Macron fait une allocution depuis le parvis à 23h30 en s’engageant à lancer une souscription nationale (la loi Notre-Dame est promulguée en Juillet 2019). Le lendemain, les pompiers de Paris réussissent à stopper l’incendie après 14 heures d’efforts pour sauver la cathédrale. Un jour plus tard, le président nomme le général Georgelin pour superviser l’avancée des travaux de reconstruction de la cathédrale.



L’affaire judiciaire



L’enquête judiciaire a été confiée à trois juges d’instruction. En Juin 2019, le parquet écarte la piste criminelle privilégiant la piste accidentelle car « aucun élément ne permet d’accréditer l’hypothèse d’une origine criminelle » souligne le procureur de la République, Rémy Heitz.



Le parquet annonce l’ouverture d’une enquête d’information judiciaire pour « dégradations involontaires par incendie, par violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité » qui est toujours en cours à l’heure actuelle.



Une restauration en 5 ans ?



Le président souhaite que la restauration de l’édifice soit réalisée en 5 ans. Beaucoup de Français pensent que cela n’est pas réalisable en si peu de temps au vu de la complexité de la bâtisse. Le général Georgelin affirme la célébration d’un Te Deum dans la cathédrale le 16 avril 2024.



Les travaux se sont arrêtés à plusieurs reprises. Tout d’abord à cause de la présence de plomb sur le chantier pendant l’été 2019 puis en automne et en hiver à cause d’intempéries.



À ce jour, les travaux sont en suspends à cause de l’épidémie du Covid-19. Cependant, Emmanuel Macron, le chef de production, le général Georgelin et l’architecte en chef, Philippe Villeneuve restent optimistes quant à l’avancée et la reprise des travaux.



15 avril 2020 : date anniversaire



Le président Emmanuel Macron a adressé ce mercredi un message sur les réseaux sociaux pour toutes celles et ceux qui l’ont sauvés et qui aident à la reconstruire (soit environ 340 000 donateurs). À 20h, ce soir, sur l’île de la cité, le grand bourdon “Emmanuel” retentira pour la commémoration de cet incendie.