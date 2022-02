“Illusions perdues” grand gagnant de la 47e soirée des César

Cette fois-ci pas de polémique ou de flop comme ce fut le cas lors des deux précédentes éditions. Ce qui a marqué cette 47e cérémonie des César 2022, c’est bien le duel entre les deux films “Illusions perdues” de Xavier Gianolli et “Anette” de Leos Carax. Et c’est le premier qui a remporté la bataille avec 7 statuettes obtenues, dont celle du meilleur film, contre 5 pour le second.

Valérie Lemercier a de son côté obtenu le sacre de meilleure actrice dans le film “Aline” et Benoît Magimel celui du meilleur acteur pour son rôle dans “De son vivant” notamment.