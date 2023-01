Ilot Kennedy : un complexe sportif au cœur du 8e arrondissement de Lyon

Le 8ème arrondissement de Lyon se refait une beauté. En effet, l’îlot Kennedy, au cœur du quartier Bachut-Transvaal, va accueillir un complexe sportif. Le groupe scolaire JF Kennedy sera détruit pour en construire un nouveau avec 18 classes et une cour végétalisée.

Les Ateliers de la Danse, qui viendront compléter la Maison de la Danse non loin, seront construits.

Un complexe sportif avec une piscine publique, un gymnase et des terrains de sport est au programme.

Et un tout nouveau square Varichon, est prévu pour la vie du quartier.

Grégory Doucet, maire de Lyon, a bien insisté sur le fait que ce projet est complètement en lien avec le projet “zéro carbone Lyon 2030”. Bâtiments en bois, en terre pisée, panneaux photovoltaïques, tout a été pensé pour que le projet soit en accord avec le cahier des charges donné en amont.

C’est le projet d’A+ samueldelmas architectes qui a été choisi. Des bâtiments beaux et éco-responsables ont fait la différence dans cet immense projet. “Nous sommes fiers et très reconnaissant d’avoir été choisi pour réaliser ce projet qui nous tient particulièrement à coeur du fait que nous sommes du quartier”, déclare l’équipe d’architectes.

C’est un complexe sportif qui favorisera “l’émancipation”, selon Julie Nublat-Faure, adjointe au Maire déléguée aux sports, vie associative, éducation populaire et grands événements sportifs.

Pour rappel, les travaux seront réalisés en plusieurs étapes, de 2023 à 2026.

La première étape porte sur le groupe scolaire :

• les travaux de l’école provisoire ont débuté en mai 2022

• ouverture de l’école provisoire : printemps 2023

• déconstruction de l’ancien bâtiment : mai à automne 2023

• construction de la nouvelle école : fin 2023 à 2025

La livraison prévisionnelle des Ateliers de la Danse est prévue pour fin 2025. L’ouverture prévisionnelle de la piscine et du complexe sportif est prévue pour 2026.