Ils braquent une station-service mais manquent totalement leur coup

Deux individus, qui s’avéraient être frères, ont tenté de braquer une station-service à L’Horme le jeudi 24 février dernier. Alors qu’ils étaient tous les deux armés, le responsable de station a pu s’enfermer à l’intérieur pour appeler les forces de l’ordre. Malgré des menaces proférées, les suspects n’ont eu d’autres choix que de repartir bredouille. Les gardiens de la paix ont ensuite pu interpeller les deux individus dans leur immeuble après avoir établit un périmètre de sécurité autour.

Après perquisition, des armes ont été retrouvées au domicile de l’un des deux frères, dont notamment des répliques de Kalachnikov et une arme de poing à balles de caoutchouc. Samedi matin, l’un a été incarcéré et l’autre placé sous contrôle judiciaire en attendant le jugement prévu ce mercredi. Ils sont accusés de vol à main armée et de tentatives de violences volontaires en réunion.