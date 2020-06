Ils louaient des appartements à des prostituées

La police vient de faire tomber un réseau de prostitution dans la Loire et le Rhône. Un couple, habitant à Tassin-la-Demi-Lune, a été arrêté.

Ils sont soupçonnés d’avoir logé des prostitués dans des appartements situés à Saint-Etienne et Lyon, et d’avoir blanchi de l’argent. Les travailleuses du sexe, originaires d’Argentine, d’Espagne, de Colombie ou encore de Roumanie, louaient ces appartements pour accueillir leurs clients. Les appartements étaient proposés à plus de 1500 euros par mois. Après 5 mois d’enquête, les policiers ont interpellé 9 personnes soupçonnées de participer à ce réseau. Le domicile du couple a été perquisitionné. Plus de 270 000 euros ont été retrouvés en liquide, et sur des comptes bancaires.

Ils sont actuellement en détention provisoire, en attente de leur jugement. Pour des faits de proxénétisme, ils risquent sept ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Le couple a été écroué pour « proxénétisme et blanchiment d’argent »