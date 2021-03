Immobilier : Lyon est la ville la plus chère de France, hors Paris

Hors Paris, Lyon est la ville la plus chère de France. C’est ce qu’indique le dernier bilan des notaires du Rhône.



En 2020, le prix médian des appartements anciens s’est établi à 4810€ du m². Environ 400€ de plus par m² qu’à Bordeaux, 2e ville du classement (4440€). Nice (4000€/m²), Lille (3420€/m²), Toulouse (3030€/m²), Montpellier (2870€/m²), Marseille (2570€/m²) qui complètent le classement.



Au-delà de sa valeur, l’immobilier lyonnais se distingue également par la progression de ses prix. En effet, il s’agit de la Métropole où les tarifs ont le plus augmenté durant l’année passée (+10,2 % en un an ), en pleine crise sanitaire.