Inauguration du premier tronçon de la ligne numéro 3 des Voies lyonnaises

“Nous sommes heureux d’inaugurer le premier tronçon de la ligne 3 des Voies lyonnaises. Cet évènement récompense le travail accompli et témoigne de la bonne coopération qui s’est instaurée entre la Métropole de Lyon et les communes dans la construction de ce réseau de pistes cyclables sécurisées qui demain maillera notre territoire”, a déclaré Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon lors de cette inauguration.

Le premier tronçon de cette voie numéro 3 traversera la commune de Couzon-au-Mont-d’Or en longeant la rive droite de la Saône. Sur la RD 51, qui est une voie avec beaucoup de trafic, les cyclistes et autres pourront circuler en toute sécurité. Prolongée de 900 mètres, les utilisateurs de cette voie circuleront dans un cadre magnifique sans débordements.

En 2026, la ligne 3 des Voies lyonnaises reliera Givors à Genay et Quincieux sur un parcours de 57 kilomètres. Elle sera la plus longue dans l’ensemble des Voies lyonnaises. Avec les transports en commun, les gares et l’ajout de cette nouvelle voie, les habitants des communes aux alentours auront de parfaits moyens de rejoindre le centre de Lyon sans problème.

Des aménagements seront effectués sur la majeure partie de la ligne, plus précisément sur 23,5 kilomètres de long au nord. Les travaux devraient se terminer d’ici 2025.