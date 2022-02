Incendie à Lux : un appel aux dons lancé

Ce dimanche 13 février, les pompiers de Chalon et Tournus sont intervenus pour un feu d’appartement sur la commune de Lux. Après ce tragique événement, une mère et ses cinq enfants se sont retrouvés sans logement.

Alors que le bailleur social l’Opac devrait se charger du relogement des 6 personnes, la mairie a souhaité lancer un appel aux dons pour venir en aide à cette famille.

Le feu, la fumée, la suie et l’eau ont abimé fortement les vêtements, affaires scolaires ou de toilettes des habitants de l’appartement.

Afin d’accompagner le plus possible la famille, la mairie fait donc appel aux habitants du village et des alentours pour trouver des vêtements à la famille.

La mère de famille s’habille en taille 38-40 et chausse du 39.

L’aîné, un garçon de 14 ans, s’habille en 14-16 ans et chausse du 40

Son cadet, de 12 ans, s’habille dans cette taille et chausse du 35.

La seule fille de la famille a 9 ans et s’habille en 8-10 ans et chausse du 34.

Puis vient un garçon qui aurait besoin de vêtements en 8 ans et chausse du 34.

Le petit dernier s’habille en 4 ans et chausse du 28.

Les dons peuvent être déposés en mairie dès à présent.