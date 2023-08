Alors qu’un important incendie s’est déclenché ce lundi dans les Pyrénées-Orientales, plus de 3000 personnes ont été évacuées de cinq campings sur les communes de Saint André, Sorède et Argelès. Ce lundi soir, les flammes avaient déjà parcouru 480 hectares et ce sont près de 430 pompiers qui luttent actuellement contre le feu.