Incendie de Vitrolles : cinq ans après le drame, le suspect condamné à cinq ans de prison avec sursis

Mostafa El Fathi, l’homme à l’origine de l’incendie de Vitrolles, déclenché le 10 août 2016 et qui avait ravagé six communes, a été jugé ce mardi par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et condamné à cinq ans d’emprisonnement, dont quatre avec sursis simple et douze mois de prison ferme sous le régime du bracelet électronique, ainsi que de deux amendes de 150 et 1 500 euros, indique La Provence.

Ce dernier a été reconnu coupable de destruction involontaire par incendie pour avoir jeté un mégot un jour de fort Mistral, provoquant malencontreusement cet incendie de grande ampleur.