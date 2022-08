Incendie en Isère : le feu maîtrisé mais pas encore éteint

La Gironde, la Bretagne, la Drôme, l’Isère… autant de zones touchées par les incendies cet été. En Isère, depuis le week-end dernier, le feu frappe le Pays voironnais (Voreppe, La Buisse, La Sure-en-Chartreuse). 130 hectares ont été détruits.

Depuis ce vendredi matin, le feu est désormais maîtrisé, mais pas encore éteint. Le préfet a autorisé les habitants des hameaux évacués à réintégrer leur habitation. Cependant, “les deux routes départementales 1075 (entre La Buisse et Voreppe) et 520A (entre Voreppe et Pommiers-La-Placette) restent partiellement coupées, la RD 520A étant accessible aux seuls riverains de ces hameaux“, ajoute la préfecture.