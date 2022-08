Incendie en Isère : le feu ne progresse plus, aucune victime à déplorer

ℹ️ Point de situation sur le feu de Voreppe – La Buisse ce matin avec élus, gendarmes, département et chaîne de commandement @sdis38. 270 sapeurs-pompiers et 65 engins (dont renforts extra-départementaux et moyens aériens) engagés. 80 ha brûlés. Pas de victimes. Pas de blessés. pic.twitter.com/rMfsTVqfh7