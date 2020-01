Incendie : le T1 et le T4 impactés jusqu’à 22h

Le trafic du T1 et du T4 devrait rester perturbé jusqu’à ce mardi soir. En cause un camion qui a pris feu alors qu’il était sur des voies de tramway, cours Lafayette.



C’est une bâche à l’arrière du poids-lourd serait entrée en contact avec les lignes du tram. Keolis va porter plainte pour la dégradation des infrastructures et la perte d’exploitation.



Pour l’instant, le T1 circule uniquement entre Debourg et Liberté et entre Charpennes et IUT Feyssine.

Le T4 circule uniquement entre Hôpital Feyzin et Archives Départementales et entre Charpennes et La Doua. La situation ne devrait pas revenir à la normale avant 22 heures.