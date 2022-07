Incendies en Gironde : 50 sapeurs-pompiers isérois sont partis prêter main forte

Ce lundi 18 juillet, 23 sapeurs-pompiers de l’Isère sont partis aider leurs collègues en Gironde qui sont actuellement en train de lutter contre les flammes. Déjà 27 autres étaient partis dans la nuit du 15 au 16 juillet. Au total, ils sont désormais plus de 1700 soldats du feu sur place.

Ce lundi 3500 personnes avaient été évacuées du secteur de Landiras et aujourd’hui ce sont 8000 de plus qui ont dû quitter leur foyer à Teste-de-Buche. Plus de 14 000 hectares ont brûlé au total.