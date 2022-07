Incendies en Gironde : près de 10000 hectares brûlés

La préfecture de Gironde a annoncé ce samedi matin que “près de 10 000 hectares avaient brûlé en Gironde”. “Malgré les importants moyens terrestres et aériens engagés, les incendies ne sont pas encore fixés”.



3150 hectares de forêt ont brûlé à la Teste-de-Buch où “la situation est stabilisée” selon les autorités et 6500 hectares ont brûlé à Landiras, où “l’incendie a progressé toute la nuit et la situation reste défavorable”.

#FeuxDeForets 🔥 Point à 9h

Près de 10000 hectares brûlés en #Gironde



Sur place :

➕ de 1000 sapeurs-pompiers

2 Canadairs➕1 avion Dash



⚠️ l’accès aux massifs forestiers est interdit pour les activités professionnelles et les loisirs



➕d’infos 👉 https://t.co/8fiQmunYjU — Préfète de Nouvelle-Aquitaine et Gironde (@PrefAquitaine33) July 16, 2022