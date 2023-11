Incidents en marge d’OM-OL : l’appel lyonnais étudié le 21 novembre

Suite aux incidents qui étaient survenus en marge du match OM-OL le 29 octobre dernier, ayant empêché la tenue de la rencontre après le caillassage des bus de joueurs et supporters lyonnais, allant jusqu’à tuméfier le visage du coach lyonnais Fabio Grosso, l’Olympique Lyonnais avait fait appel suite aux décisions rendues par la commission de discipline rendues par la Ligue de football professionnel. En effet, cette dernière avait décidé de ne mettre aucune sanction puisque les évènements se sont produits à plusieurs centaines de mètres du stade, allant même jusqu’à reprogrammer la rencontre le 6 décembre prochain, à nouveau au stade Vélodrome et à nouveau devant du public. Face à la situation, le club rhodanien a fait appel et, selon nos confrères de L’Equipe, c’est désormais au tour de la commission d’appel de la FFF de se réunir le 21 novembre prochain pour examiner le dossier. Avec l’espoir que cette dernière prenne ses responsabilités, et ne se déclare pas incompétente comme a pu l’être celle de la LFP.