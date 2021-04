Indépendance des facs de médecine : Lyon-Est en première position

Le Formindep, association luttant pour une formation et une information médicale plus indépendante, vient de publier son 3e classement évaluant la politique de gestion des conflits d’intérêts des facultés à l’égard des industriels. Sur 36 facultés de médecine comparées, la faculté Lyon-Est arrive en tête du classement, la seule à obtenir un score au-dessus de la moyenne (18/34).

Déjà première en 2016, et deuxième derrière Tours en 2018, Lyon-Est représente donc l’excellence en matière d’indépendance vis-à-vis des industriels, selon les critères du Formindep.

Mauvaise élève dans le Rhône, la faculté Lyon-Sud Charles Mérieux n’est pas présente dans ce classement, faute d’informations suffisantes. Dans le passé, la faculté avait notamment été pointée du doigt pour des financements reçus par les laboratoires Boiron dans la construction d’un nouveau bâtiment.

Amélioration significative par rapport au précèdent classement, l’association relève la création d’une commission de déontologie dans la plupart des facultés observées.

Le fonctionnement de ce classement

En 2017, à la suite du premier classement, les Conférences des Doyens de médecine et d’odontologie avaient rédigé une charte éthique et déontologie. En veillant à sa mise en place dans les facultés par deux organisations étudiantes et une quinzaine d’enseignants présents sur place, le Formindep établit ensuite son classement selon 17 critères, dont la diffusion de cette charte, les déclarations publiques d’intérêt des instances de gouvernance et des enseignants ou encore la transparence des financements.