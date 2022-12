Indira Ampiot, Miss Guadeloupe est élue Miss France 2023

Miss Guadeloupe est repartie avec la couronne ce samedi soir à l’occasion de la 93e cérémonie de l’élection de Miss France. Indira Ampiot (18 ans, 1m77) a été élue au M.A.CH 36 de Déols, près de Châteauroux, parmi les 30 candidates en lice. La jeune femme souhaite intégrer une école de communication et a pour objectif de se spécialiser dans la communication publicitaire visuelle et dans le design.



Indira Ampiot succède à Diane Leyre. Sa première dauphine est Agathe Cauet, Miss Nord-Pas-de-Calais et sa deuxième dauphine Marion Navarro, Miss Franche-Comté. Miss Martinique, Axelle René est troisième dauphine et Miss Auvergne, Alicia Ladeveze est quatrième dauphine.