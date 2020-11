Indochine et Christine and the Queens s’offrent une reprise inédite

C’est la chanson, 3e sexe que Nicola Sirkis, chanteur d’Indochine, a proposé à Christine and the Queens pour une reprise.

Cette chanson originellement parue sur l’album 3 en 1986 est un hymne à la tolérance et au mélange des genres féminins et masculins.

Cette reprise se fait dans le cadre de la sortie de Singles Collection 1981-2001, qui reprend les tubes et morceaux les plus marquants d’Indochine et qui sortira le 11 décembre.

3e sexe n’est d’ailleurs pas seulement repris mais complètement réarrangé pour lui donner un écho contemporain.