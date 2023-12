En ce qui concerne l’inflation, la hausse des prix a fortement ralenti à 3,4 % sur un an au mois de novembre d’après les chiffres publiés par l’Insee. Cette baisse s’explique avec le ralentissement « des prix des services, de l’énergie et dans une moindre mesure, des produits manufacturés et de l’alimentation » selon l’Insee. Le taux annuel d’inflation de la zone euro est lui tombé à 2,4%.