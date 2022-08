Inflation : le gouvernement assure que les tarifs de l’électricité seront “contenus”

Face à la montée vertigineuse des tarifs de gros de l’électricité, le gouvernement a tenu à rassurer les ménages français. Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a promis que le plafonnement à 4% de la hausse des prix de l’électricité cette année serait maintenu et ne ferait pas l’objet d’un rattrapage en 2023, en ajoutant que “les ménages français ne seront pas touchés par cette augmentation des prix de l’électricité”.



De son côté, dans un entretien accordé samedi soir au Parisien, la Première ministre, Elisabeth Borne a confirmé cette prise de position et donné sa vision à plus long terme. “Nous garderons des dispositifs pour amortir les prix de l’énergie” après la fin du bouclier tarifaire “et nous prendrons des dispositions spécifiques pour accompagner les plus fragiles. Les Français peuvent être rassurés, nous amortirons les hausses”.



Pour rappel, le prix de l’électricité sur le marché de gros a franchi un seuil extraordinaire ce vendredi. Le tarif du mégawattheure pour 2023 a désormais dépassé 1 000 euros, alors qu’il était de 85 euros un an plus tôt.