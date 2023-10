Inondation/sécheresse : 15 communes du Rhône en état de catastrophe naturelle

Dans le Rhône, près de 15 communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle à annoncé la préfecture du Rhône. Cette reconnaissance concerne les épisodes de sècheresse et d’inondation qui ont touché la France en 2022 et 2023. Les communes de Communay, Meyzieu, Oullins, Belmont-d’Azergues, Chassieu, Dardilly, Lacenas, Marcy-l’Étoile, Oullins, Rivolet, Sain-Bel, Val d’Oingt et Vaulx-en-Velin Pierre-Bénite et Saint-Genis-Laval sont concernées. Si vous avez été impactés, vous avez 30 jours pour le déclarer à votre assurance.