Insécurité : le préfet répond aux professionnels de l’hôtellerie et de la restauration

“Les Lyonnais et les touristes ne se sentent plus en sécurité dans la capitale de la gastronomie”. Tel était le constat dressé de l’Union des métiers et des industries du Rhône (UMIH), ce lundi, dans un communiqué. Selon l’organisation, depuis plusieurs mois, “l’inquiétude grandit face à l’insécurité réelle et constatée chaque jour [à Lyon] par les professionnels du secteur. De plus en plus d’agressions et d’actes de violences sont relevés. Les professionnels craignent pour la sécurité de leurs collaborateurs et de leurs clients.”

Ce mercredi 14 septembre, le Préfet du Rhône a souhaité faire une mise au point. A sa demande, “le Préfet délégué pour la défense et la sécurité a reçu, le Président général de l’UMIH Rhône et le Président de la branche cafés et brasseries pour évoquer les questions relatives à la sécurité des habitants, touristes et commerçants, et leur présenter les actions menées ainsi que les résultats obtenus par la police nationale à Lyon.”, a-t-on appris dans un communiqué.

Cette rencontre a permis au Préfet délégué d’insister sur la forte présence des policiers nationaux sur la voie publique, de témoigner des résultats sur l’évolution de la délinquance sur la dernière année. Selon la préfecture, les vols avec violence et vols à l’arraché ont baissé de 15 % entre juillet 2021 et juillet 2022, et de 27 % entre août 2021 et août 2022 ; les violences sur la voie publique ont, elles, diminué de 17 % entre août 2021 et août 2022.

Le Préfet délégué a également rappelé aux représentants des ces professions les actions entreprises par l’État, pour renforcer les moyens de lutte contre la délinquance :

la quasi-totalité des 300 policiers nationaux supplémentaires annoncés pour 2023 sont arrivés, dont 79 prendront leur fonction en octobre 2022 et la deuxième unité de CRS affectée à demeure dans la Métropole de Lyon ;

200 policiers de la police aux frontières permettront l’ouverture d’un deuxième centre de rétention administrative en janvier 2023 ;

une nouvelle unité de CRS (200 policiers) s’installera à Chassieu dans les prochains mois

Dans dans les prochaines semaines, le Préfet délégué pour la défense et la sécurité recevra à nouveau les professionnels pour faire un point sur la situation.