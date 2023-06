INSEE Auvergne Rhône-Alpes : un taux de pauvreté plus élevé dans l’urbain que dans le rural

« Un habitant sur dix est pauvre dans les territoires ruraux », publié ce mardi par l’Insee, révèle de nombreuses données pour les territoires de la région Auvergne Rhône-Alpes.

Premièrement, l’on compte près d’un million de pauvres en Auvergne Rhône-Alpes.

Cette étude vient mettre l’accent sur la différence de pauvreté entre les milieux ruraux et urbains.

Selon l’étude de l’Insee de 2019, environ 260 300 personnes sont considérés pauvres en milieu rural contre 726 000 en milieu urbain.

Concernant la pauvreté en milieu rural, l’INSEE montre que les territoires ruraux loin des villes sont les plus touchés (12,3%) alors que les zones périurbaines le sont moins avec 7,7% de personnes pauvres.

A noter que les profils le plus souvent pauvres restent similaires en milieu urbain et rural, s’agissant de personnes de moins de 30 ans ou de personnes seules.

Les chiffres de l’Institut font de la région Auvergne Rhône-Alpes, la troisième région la moins pauvre de France à égalité avec la Bourgogne Franche-Comté derrière les Pays de la Loire et la Bretagne.