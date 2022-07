Insolite : deux Belges attaqués par un sanglier passent la nuit dans un arbre

C’est une nuit dont ils se souviendront toute leur vie.



Deux touristes belges, venus en vacances dans la région des Alpes-de-Haute-Provence, se sont retrouvés piégés dans un arbre après avoir été attaqués par un sanglier.



Selon BFM TV, les deux individus étaient partis faire du camping sauvage entre Castellane et Rougon. Ils allument un feu et se font charger dans la nuit par un sanglier. Apeurés, ils n’ont pas eu d’autre choix que de grimper à un arbre de trois mètres de haut pour échapper à l’animal.



C’est depuis ce dernier que les deux touristes appellent les secours. À leur arrivée, le sanglier était en train de charger l’arbre, avant de prendre finalement la fuite.



Cerise sur le gâteau, les deux touristes belges ont écopé d’une amende de 135 euros chacun pour camping sauvage et pour avoir allumé un feu.