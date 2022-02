Insolite : il lui repasse la bague au doigt au stade Vélodrome

Une supportrice de l’Olympique de Marseille avait perdu son alliance le 4 février après le match de Ligue 1 entre l’OM et Angers. Celle-ci glissait constamment de son doigt et c’est en voulant la placer dans sa poche que le bijou est tombé du virage nord, restant introuvable depuis malgré les recherches menées par la supportrice et son mari.

Appel à tous j ai trouvé une alliance gravée à la sortie du virage nord juste avant les escaliers

Si quelqu'un la reconnaît ou même encore mieux sa propriétaire venez en mp pas sérieux s abstenir j ai pas que ça à faire

Merci de partager

Mais jeudi dernier, au sortir du match de Ligue Europa Conférence entre l’Olympique de Marseille et Qarabag, un membre des Fanatics, groupe de supporters olympiens, a retrouvé ladite bague et a lancé un appel sur les réseaux sociaux afin de retrouver sa propriétaire.

Bonjour je suis la propriétaire de cette bague et je tenais à vous remercier d'avoir relayé l'information.

J'étais tellement désespérée !

Encore un grand merci à vous je la récupère ce soir !

Allez l'OM !

Et ce dimanche, en marge de la rencontre entre Marseille et Clermont, ce dernier a pu la remettre à son mari, qui a à nouveau eu le bonheur de passer la bague au doigt de son épouse.