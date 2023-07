Insolite : la doyenne du bac, âgée de 76 ans, habite Jonage

La doyenne de France des diplômés du baccalauréat 2023 est une habitante de Jonage âgée de 76 ans. Comme révélé par Le Progrès, il s’agit de Joëlle d’Espalungue. Cette ancienne professeure de mathématiques a obtenu son bac pour la deuxième fois et l’a obtenu avec mention « bien », dont un 20/20 en philosophie et… en maths, évidemment ! Un bac STMG (sciences et technologie du management et de la gestion) en poche 58 ans après avoir obtenu un bac C (scientifique) .