Insolite : le jackpot exceptionnel de 230 millions d’euros remporté

Il y a enfin un gagnant ! Le jackpot de 230 millions d’euros mis en jeu à l’EuroMillions a été remporté ce mardi 19 juillet.



C’est un habitant du Royaume-Uni qui voit sa vie basculée. Ce dernier a réussi à avoir la bonne combinaison : les numéros 6, 23, 27, 40, 41 et les étoiles 2 et 12.



C’était la quatrième fois que cette somme colossale était remise en jeu.



Cinq autres personnes sont sorties gagnantes de ce tirage et ont ainsi empoché plusieurs millions d’euros. Selon Tirage Gagnant, trois Français figurent parmi les heureux vainqueurs.

🔴#Live #Euromillions : le gagnant a coché sa grille au #RoyaumeUni ce soir, il remporte le jackpot historique de 230.000.000€



En plus de ce joueur,

3⃣ joueurs en 🇫🇷 remportent 4.413.400€

1⃣ joueur en 🇧🇪 remporte également 4.413.400€



▶https://t.co/e8FBM3a680 pic.twitter.com/sCXZ5fg3hY — Tirage Gagnant (@TirageGagnant) July 19, 2022